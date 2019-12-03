Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал судейство в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:0). «Тедеско после матча с «Зенитом» говорил, что у Ракицкого точно была игра рукой, и что я буду говорить своим футболистам [о неназначенном пенальти]?