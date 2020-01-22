НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемБойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордомЛасицкене ждет от ОКР объяснения по отказу от восстановления прав ВФЛА«Король никуда не уходит. Он и не уходил». Нурмагомедов — Фергюсону. Видео«Ювентус» уверенно пробился в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Рому»Россия заняла седьмое место по расходам на покупку игроковБойкова и Козловский выиграли короткую программу с мировым рекордомРоссияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревновании пар на чемпионате Европы. Они набрали 82, 34 балла, установив мировой рекорд.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что между петербургским клубом и «Сочи» достигнута договоренность об аренде форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина. —ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ФК ЦСКАПереговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций в футбольном клубе ЦСКА начала госкорпорация ВЭБ.РФ, заявил первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев, 23 января сообщает РБК.РУСАДА: постараемся не выйти из бюджета после закрытия лабораторииРоссийское антидопинговое агентство (РУСАДА) постарается оставаться в рамках бюджета, несмотря на временную приостановку работы московской антидопинговой лаборатории, заявил РИА Новости генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.«Не можете провести, не получается — отдайте России». Тарасова раскритиковала организацию ЧЕ-2020Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что организаторы чемпионата Европы-2020 не справились со своими обязанностями.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер4 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 2БернлиЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 ПАтлетик БильбаоПобеда по пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 1РомаЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболреклама«Чемпионат»: Экс-полузащитник «Спартака» Ананидзе перешел в кипрский «Анортосис»Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе подписал контракт с кипрским «Анортосисом», сообщает «Чемпионат».НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир