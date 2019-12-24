Модный приговор от Губерниева. Забавный берет и зонт с оленями

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в оригинальном образе предстал перед прямой трансляцией мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в французском Анси.