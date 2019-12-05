Ничушкин казнил «Торонто». Сделал клоунов из соперников и положил победный в меньшинстве

На протяжении недели или трех матчей после увольнения Майка Бэбкока с поста главного тренера «Торонто» не было в мире счастливей хоккейных болельщиков, чем поклонники «Мэйпл Лифс».