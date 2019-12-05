Уже в декабре Педро Роша, скорее всего, вернется в «Спартак». Как он сейчас играет?

Помните Педро Рошу? Он по-прежнему принадлежит «Спартаку», и его аренда заканчивается в декабре. А значит, Тедеско с большой долей вероятности получит игрока на проблемную позицию крайнего нападающего.