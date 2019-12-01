МЮ - Тоттенхэм: когда и по какому каналу смотреть матч АПЛ

Тучи над Сульшером в «Манчестер Юнайтед» сгустились очень давно, но руководство продолжает тянуть с болезненным решением по отставке: специалисту дали два матча на исправление ситуации.