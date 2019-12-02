Алексей Урманов: «Результаты Самарина и Алиева доказывают, что перспективы у нашего мужского катания довольно хорошие»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1994 года, первый победитель финала Гран-при среди мужчин Алексей Урманов высказался о перспективах мужского катания в России.