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В первом тайме уже на десятой минуте Гомес открыл счет в матче, однако до конца первого тайма «россонери» атаковали и имели как минимум три голевых момента.реклама«Уотфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед», одержав вторую победу в сезонеВ составе хозяев поля голами отметились Исмаила Сарр (50-я минута) и Трой Дини (54, пен.).Драчев считает, что неудачи российских биатлонистов на Кубке мира связаны с техническим оснащениемНеудачное выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Анси связано с недостаточным оснащением сервис-бригады, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону во Франции, Юрлова-Перхт - шестаяТАСС, 22 декабря. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в масс-старте на третьем этапе Кубка мира, который завершился во французском Анси.Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. «Добрый вечер всем!У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм0 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1СельтаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииПадерборн2 : 1АйнтрахтИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф2 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЧемпионат ИталииАталанта5 : 0МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛечче2 : 3БолоньяЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЗагитова встала в пару и исполнила высокую поддержкуОлимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с фигуристом Ондржем Готареком, который выступает в парном катании за Италию.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Голкипер «Монако» Субашич получил красную карточку сидя на скамейке запасныхВ субботу, 21 декабря, состоялся матч 19-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль». Встреча закончилась разгромной победой команды Леонарду Жардима со счетом 5:1.реклама