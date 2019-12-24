«Аталанта» разгромила «Милан» в последнем туре Серии А этого года

Ничего не предвещало такой исход. В первом тайме уже на десятой минуте Гомес открыл счет в матче, однако до конца первого тайма «россонери» атаковали и имели как минимум три голевых момента.