«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на победу гостей

29 декабря в матче 20 тура чемпионата Франции "Манчестер Сити" примет "Шеффилд Юнайтед". В начале сезона, если бы вам предложили сделать ставку на этот конкретный матч, вы бы вряд ли подумали дважды.