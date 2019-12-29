НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer AwardsСафронов: капитан канадцев принёс публичные извинения — надо простить и идти дальше«Нас хотят убить или отравить». Разоблачившая допинг в России семья показала, как живет в США: фотоВидео шикарного гола форварда молодежной сборной Казахстана в ворота ФинляндииМедведева выступит в гала-шоу на чемпионате России, несмотря на снятие с турнираРоналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer AwardsПортугальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", получил престижную награду за выдающиеся достижения в футболе Globe Soccer Awards в 2019 году.рекламаПоявилось видео самых ярких моментов матча по хоккею Россия – СШАМолодежная сборная России по хоккею сыграла со счетом 1:3 с американской командой в матче группового этапа чемпионата мира. В сети появилось видео самых лучших моментов прошедшего поединка.Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на Bellator 237Победа россиянина была оформлена уже в первом раунде боя.«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» в матче АПЛ"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд" в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.Россиянин Ретивых занял четвертое место в спринте «Тур де Ски»Российский лыжник Глеб Ретивых пришел четвертым в спринте свободным стилем в рамках "Тур де Ски", сообщает ТАСС.Дортмундская «Боруссия» подписала контракт с Эрлингом ХоландомНемецкий футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд) подписал контракт с норвежским нападающим Эрлингом Холандом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаТурнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМПоложение команд в группах на текущий момент и самые реальные расклады на четвертьфинал.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛАРоссийские легкоатлеты Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова написали открытое письмо руководству ВФЛА.реклама«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на победу гостей29 декабря в матче 20 тура чемпионата Франции "Манчестер Сити" примет "Шеффилд Юнайтед". В начале сезона, если бы вам предложили сделать ставку на этот конкретный матч, вы бы вряд ли подумали дважды.