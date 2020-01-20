Сборная России сохраняет второе место в общекомандном зачёте юношеской Олимпиады

Спортсмены сборной России завоевали пять медалей (два золота, одно серебро и две бронзы) в 10-й соревновательный день зимних юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.