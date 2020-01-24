Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

На втором месте тоже расположился россиянин. Российский фигурист Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы в австрийском Граце. За короткую и произвольную программу спортсмен набрал 272,89 балла.