Метсола обрадовался раньше времени: курьезный буллит случился в КХЛ (Видео)

Фото:twitter.com/hcakbars В КХЛ прошло «зеленое дерби», где «Ак Барс» в упорном матче вырвал победу по буллитам у «Салавата Юлаева».