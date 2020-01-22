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Приостановившая карьеру Загитова показала классную растяжку на тренировке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как проводит тренировку в спортзале. В своем инстаграме фигуристка опубликовала фотографию, на которой выполняет упражнение на растяжку.
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