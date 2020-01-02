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Неоднозначная шутка чемпионов КВН о Загитовой возмутила поклонников фигуристки

Фанаты фигуристки возмущены дерзостью кавээнщиков. Разве можно сравнивать 17-летнюю чемпионку с собакой?! В середине декабря Алина Загитова в эфире программы «Время» объявила о приостановке выступлений.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:30
Даллас — Детройт
Яндекс.Эфир
02:45:00
Вегас — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:38:30
Ванкувер — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:29:30
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
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