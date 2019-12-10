Плющенко на выступлении пробил коньком трубу, торчащую изо льда

Российский фигурист Евгений Плющенко во время выступления в Румынии пробил коньком трубу, которая торчала изо льда. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram. В преддверии шоу лед был не наморожен.