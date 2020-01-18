НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКлубы РПЛ проголосовали за расширение лигиНа этапе Кубка мира по лыжам в Нове Место состоятся гонки с раздельного стартаБритания не хочет отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела СалазараЮношеские ОИ. Россия победила Канаду – 6:2Зинедин Зидан: «Слова Мончи — это его ответственность»Клубы РПЛ проголосовали за расширение лигиКлубы Российской Премьер-лиги поддержали идею расширения лиги. Об этом сообщил глава организации Сергей Прядкин.«Перед нами поставили цель увеличить интенсивность турнира.рекламаОвечкин вышел на девятое место среди лучших снайперов в истории НХЛТри шайбы, которые забросил нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в ворота "Нью-Йорк Айлендерс", вывели его на девятое место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.Дортмундская «Боруссия» победила в Аугсбурге. Холанн оформил хет-трик, команды забили 8 мячей«Боруссия» из Дортмунда на выезде нанесла поражение «Аугсбургу» в 18-м туре чемпионата Германии. Победный гол забил Эрлинг Холанн, оформивший в этом матче хет-трик.Промах Александра Логинова лишил Россию медали в эстафете на этапе КМ в РупольдингеСборная Франции выиграла мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россия снова осталась с деревянной медалью.Манчестер Сити - Кристал Пэлас: когда и по какому каналу трансляция матча АПЛФото:okko.sport Ситуация в АПЛ предельно ясная: «Ливерпуль» в отрыве, «Манчестер Сити» практически гарантированно будет в тройке, команда может расслабиться и наконец-то начать показывать тот футбол, которого все ждут.Макгрегору пророчат поражение в возможном реванше с МэйуэзеромТелохранитель легендарного боксера Флойда Мэйуэзера Рэй Садеги не уверен, что Конор Макгрегор сможет справиться с его товарищем в случае реванша.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЙокипакка стал первым в соревновании на силу броска, дивизион Харламова выиграл мастер-шоуВ рамках Матча звезд КХЛ-2020 лучшим в мастер-шоу стал дивизион Харламова, а Йокипакка бросил по воротам сильнее всех. Об этом и других результатах состязаний.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в InstagramФутболисты санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба пошутили над публикацией главного тренера «Рубина» в социальной сети.реклама