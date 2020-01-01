Чалова продолжают продавать в Англию. В Великобритании снова говорят о переходе армейца в «Челси»

В конце 2019-го издание The Sun сообщило о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Брайтон». А сегодня таблоид Daily Express вспомнил об интересе к форварду со стороны «Челси».