НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФорвард «Авангарда» Федчук перешел в «Тамбов»Алина Загитова встретила Новый год под «Макарену»Али Исаев досрочно победил Джареда Рошолта на турнире PFL 10, завоевав титул и миллион долларовКапитан сборной Канады не снял шлем во время гимна РФ. Потасовки не случилось, но канадцу отказались жать руку (видео)МЧМ. Аскаров сыграет в воротах России в матче с ГерманиейФорвард «Авангарда» Федчук перешел в «Тамбов»Нападающий курского "Авангарда" Артем Федчук, выступающего в футбольной национальной лиге (ФНЛ), перешел в клуб российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов".рекламаБольшунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккеюНа молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.Медведев не считает отрыв «Зенита» в РПЛ гарантией чемпионстваГендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно лидерства его команды в турнирной таблице российского первенства. Петербургский клуб расположился на первой позиции в лиге.Третий за год: капитан ФК «Ростов» покинул командуИсландский центральный защитник Рагнар Сигурдссон покидает футбольный клуб «Ростов». Об этом написала пресс-служба желто-синих.Чалова продолжают продавать в Англию. В Великобритании снова говорят о переходе армейца в «Челси»В конце 2019-го издание The Sun сообщило о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Брайтон». А сегодня таблоид Daily Express вспомнил об интересе к форварду со стороны «Челси».ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииВест Бромвич1 : 0Лидс ЮнайтедИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболреклама«Челси» упустил победу над «Брайтоном» – 1:1. Джаханбахш сравнял ударом через себя на 84-й минутеВ 21-м туре АПЛ «Челси» с гостях сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1). Это первая ничья лондонцев в АПЛ с 31 августа 2018 года.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир