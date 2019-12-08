Малышко зашел на штрафной круг на втором этапе эстафеты в Эстерсунде

Российский биатлонист Дмитрий Малышко зашел на штрафной круг на втором этапе эстафеты этапа Кубка мира в Эстерсунде. На первой стрельбе Малышко промахнулся четыре раза.