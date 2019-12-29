Медведева высказалась по поводу своего снятия с ЧР по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала своё решение сняться с чемпионата России в Красноярске перед произвольной программой. «Я знаю, как сильно вы переживаете за меня.