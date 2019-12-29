МЮ отказался подписывать Холанда из-за Райолы

Российские хоккеисты уступили США на молодежном чемпионате мира в Чехии

Молодежная сборная России по хоккею уступила команде США со счетом 1:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел в чешской Остраве.