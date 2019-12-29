НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМЮ отказался подписывать Холанда из-за Райолы«Поступок не красит»: экс-хоккеист СКА о канадце, не снявшем шлем при гимне РФПрямая трансляция матча сборной Казахстана против действующих чемпионов мира на МЧМ-2020Медведева выступит с показательным номером, несмотря на снятие с чемпионата РоссииБольшунов и еще четверо россиян прошли в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»МЮ отказался подписывать Холанда из-за Райолы"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холанда из-за Мино Райолы, который является агентом футболиста.Райола требовал прописать в контракте сумму отступных за 19-летнего норвежца и процент от суммы последующей продажи игрока.Напомним, что дортмундская "Боруссия" выплатила Райоле 15 млн евро за покупку Холанда.рекламаРоссийские хоккеисты уступили США на молодежном чемпионате мира в ЧехииМолодежная сборная России по хоккею уступила команде США со счетом 1:3 в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел в чешской Остраве.Федор против Ремпейджа: гарантия нокаута на Sportbox.ruSportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут ранним утром воскресенья 29 декабря в прямой трансляции из Японии битву российского тяжа Федора Емельяненко против американца Куинтона Ремпейджа Джексона в совместном шоу промоушенов Bellator и RIZIN.«Манчестер Сити» забил скандальный гол после паса судьи. ВидеоВ заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» на 52-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий хозяев Серхио Агуэро.«Боруссия» Д объявила о трансфере ХоландаНападающий «Ред Булл Зальцбург» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд продолжит свою карьеру в чемпионате Германии. О трансфере 19-летнего футболиста объявила дортмундская «Боруссия».Криштиану Роналду сменил образ: фотоНападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Криштиану Роналду сменил прическу. Об этом сообщает Sky Sports. Теперь на голове 34-летнего форварда имеется небольшая косичка.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаРоссийские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к ВФЛАРоссийский бегун с барьерами Сергей Шубенков, прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова опубликовали открытое письмо в адрес руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Юные вологодские хоккеисты вышли в полуфинал международного турнира в КанадеХК «Вологда-2005» участвует в турнире Bantam-Midget Tournament в канадском городе Уинсон.реклама