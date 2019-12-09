Фазель назвал условия игры российских хоккеистов под флагом страны на ЧМ

Сборная России по хоккею гарантированно выступит под национальным флагом и с мелодией государственного гимна страны на ближайшем чемпионате мира в том случае, если подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а тот не успеет рассмотреть жалобу до начала турнира.