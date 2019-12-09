НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСлуцкий нашел видео, которое отображает его работу в «Витессе»WADA сообщило, в каких видах спорта россияне нарушили антидопинговые правилаРодченков оценил решение ВАДА по российским спортсменам«Мы получили то, что заслужили». Чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранение РоссииЛидер группы «Ленинград» посвятил новое стихотворение WADAСлуцкий нашел видео, которое отображает его работу в «Витессе»Российский тренер Леонид Слуцкий с юмором оценил свою работу на посту главного тренера голландского «Витесса». — Коротко о моем сезоне в «Витессе», — написал Слуцкий на своей страничке в Instagram.рекламаТалантливый калужский пловец может остаться без олимпиадыКак ранее сообщали "Калужские новости", Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.«Васко да Гама» претендует на защитника «Зенита» Дугласа СантосаЗащитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру у себя на родине в Бразилии. Об этом сообщают бразильские СМИ.Клубы РПЛ заработали на билетах более 3 миллиардов рублейСуммарная выручка футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/2019 составила 3,28 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.«Пробил коньком трубу»: Плющенко чуть не покалечился на шоу в РумынииДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своим младшим сыном Александром сейчас колесит с ледовым шоу по всему миру.Глава судейского комитета РФС раскритиковал президента ЦСКА, предложившего Александру Егорову застрелитьсяРуководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц призвал президента ЦСКА Евгения Гинера быть более сдержанным в комментариях, касающихся работы судей в РПЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаФетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Овечкин о санкциях WADA против России: это грустные новостиРоссийский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. «Всегда неприятно слышать о таком.рекламаДиректор РУСАДА Ганус: «Больше так жить нельзя»Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года.Фазель назвал условия игры российских хоккеистов под флагом страны на ЧМСборная России по хоккею гарантированно выступит под национальным флагом и с мелодией государственного гимна страны на ближайшем чемпионате мира в том случае, если подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а тот не успеет рассмотреть жалобу до начала турнира.