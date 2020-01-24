Шюр Рете: «Большунов раз за разом показывает, что умнее нас. Сегодня мы были как четыре мышки против одного кота»

Норвежский лыжник Шюр Рете прокомментировал свое выступление в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, где он стал третьим, а также отметил превосходство победителя – россиянина Александра Большунова.