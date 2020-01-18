Йоханнес Дале: «Может быть, однажды я смогу показать такие же хорошие результаты, как Йоханнес Бо. Такова моя цель»

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал о целях на дальнейший сезон, а также поделился мнением о сравнениях с Йоханнесом Бо. – Какие у вас цели на сезон?