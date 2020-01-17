Макгрегор: «У меня есть друзья из Дагестана, а конфликт - с одним парнем»

Sport.ru / ММА. Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после победы на турнире UFC 246 над Дональдом Серроне рассказал, что был бы готов отправиться в Дагестан.