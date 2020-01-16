НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемХоланд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»Непряева финишировала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Ново-МестоПКР согласовал извещение CAS о вступлении в процесс между WADA и РУСАДАСлуцкий Дзюбе: Таблетки, которые тебе не помогли, закончилисьФутболист ЦСКА Шарлия попрощался с клубомХоланд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.реклама«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года«Манчестер Сити» После 22 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге команда из Манчестера находится на втором месте с 47 баллами. От первой строчки ее отделяют 14 пунктов.Франция впервые почти за 3 года выиграла эстафету – поэтому от этого видео так пахнет самолюбиемНорвегия стала второй, Австрия и Россия – следом, но вы этого не увидите.Российские хоккеисты разбили канадцев на старте юношеской Олимпиадыfhr.ru Хоккеисты сборной России одержали победу над канадцами со счетом 6:2 в стартовом матче на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.Овечкин вышел на 9 место по хет-трикам за всю историю НХЛХет-трик – это статистический показатель, когда один игрок забивает 3 шайбы в одном матче.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 0ЧелсиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииОсасуна0 : 0ВальядолидИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииРБ Лейпциг0 : 1Унион (Берлин)Идёт 1-й таймЧемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииСассуоло0 : 1ТориноИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболрекламаДубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» и лидерство в ПримереФутболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании переиграли «Севилью», которую возглавляет экс-наставник столичного клуба Хулен Лопетеги.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир