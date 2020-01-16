Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246

В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.