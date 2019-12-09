Источник: решение об участии России на чемпионате мира по футболу будет принято ФИФА

Российские спортсмены рискуют пропустить в ближайшие четыре года все крупные мероприятия – от чемпионатов мира до Олимпийских игр, в том числе и футбольный ЧМ.