«Ливерпуль» разгромил «Лестер», забив трижды за семь минут, Фирмино оформил дубль. Мерсисайдцы лидируют с отрывом в 13 очков

Лидер АПЛ «Ливерпуль» нарастил отрыв от ближайшего преследователя в лице «Лестера» до 13 очков. В очном поединке мерсисайдцы забили в ворота соперника четыре мяча.