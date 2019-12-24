Светлана Миронова: «Во время гонки все вещи промокли, и я начала замерзать. Было реально холодно»

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Анси. «Была очень тяжелая гонка – по такой погоде, первый раз стартую в проливной дождь.