Брянец Александр Большунов вышел на старт гонки в итальянском Толбахе

Он выступит под 68 номером Сегодня, 31 декабря, в итальянском Толбахе стартовал второй этап элитной многодневки «Тур де Ски». Мужчинам предстоит на время преодолеть 15 км свободным стилем.