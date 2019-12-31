НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная РФ стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккеюОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессииМага Исмаилов возразил Федору ЕмельяненкоСидорова — о реакции ВФЛА на открытое письмо: ответом это назвать сложноОпределен итоговый состав сборной России для участия в этапах Кубка мира и IBUСборная РФ стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккеюРоссия заняла последнее место в рейтинговой таблице группы B в молодежном ЧМ по хоккею. Об этом сообщает Интерфакс. Не повезло.рекламаСборная России сегодня проведет решающий матч в группе на МЧМ по хоккеюСборная России 31 декабря в 17:00 проводит заключительный матч группового раунда чемпионата мира по хоккею против команды Германии.В футболе могут поменять правила фиксации офсайдаВ Международной федерации футбола (FIFA) рассматривают варианты изменения правила фиксации положения «вне игры», сообщает Федеральное агентство новостей.Емельяненко отправил Джексона в нокаут на турнире BellatorРоссийский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона. Об этом стало известно по итогам турнира Bellator, прошедшего в Японии.Финны разгромили сборную Казахстана в рамках МЧМ-2020Сборная Финляндии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.Брянец Александр Большунов вышел на старт гонки в итальянском ТолбахеОн выступит под 68 номером Сегодня, 31 декабря, в итальянском Толбахе стартовал второй этап элитной многодневки «Тур де Ски». Мужчинам предстоит на время преодолеть 15 км свободным стилем.ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаНовый глава ВАДА: Сделаю все возможное, чтобы защитить чистых спортсменовВитольд Банька, который с 1 января 2020 года займет пост руководителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), поблагодарил своего предшественника Крейга Риди.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертаймеТренер молодёжной сборной Чехии Патрик Элиаш рассказал о состоянии травмированных игроков команды и поделился ожиданиями от матча с командой Канады.реклама«Поступок не красит»: экс-хоккеист СКА о канадце, не снявшем шлем при гимне РФАртем Остроушко объяснил оскорбительное поведение капитана канадской команды разгромным поражением.0:58