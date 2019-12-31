Не мужик: россиянин о канадском капитане, не снявшем шлем при гимне РФ

Видео: Спорт-Экспресс Защитник молодежной сборной РФ по хоккею Егор Замула прокомментировал матч против канадцев на ЧМ и инцидент, который последовал за ним.