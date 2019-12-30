Павел Мамаев рассказал, какими для него стали два месяца в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, почему клуб принял его после расторжения контракта с «Краснодаром» из-за отбывания срока в колонии. В сентябре футболиста освободили по УДО.