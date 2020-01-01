Новак Джокович — после победы над Медведевым: «Он один из лучших в мире. Это был теннис высочайшего качества»

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым (6:1, 5:7, 6:4), которая позволила сборной Сербии выйти в финал ATP Cup. — Исключительный матч.