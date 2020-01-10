Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Список опубликован на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU).