Джокович с Шаповаловым получили по предупреждению за крики на зрителей во время матча на ATP Cup. Судья призывал трибуны к уважению

Судья Карлос Бернардес вынес Денису Шаповалову предупреждение за неспортивное поведение в матче ATP Cup против Новака Джоковича (6:4, 1:6, 6:7) за то, что тот выругался в сторону зрителя при счете 1:3 во второй партии.