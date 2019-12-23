Сергей Белозеров: «Информации по отбору на январские этапы пока нет. Посмотрим в соответствии с критериями»

Тренер мужской сборной России Сергей Белозеров прокомментировал выступление команды в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. «Я бы не сказал, что произошло что-то страшное.