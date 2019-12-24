Тренер сборной России рассказал, когда биатлонисты покажут хорошие результаты

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров оценил выступление спортсменов в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. — Проблемы с лыжами? Да, это очевидно, все было видно.