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Sport24: ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси

По информации Sport24, нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА. 20-летний Шкурин перешел в «Энергетик-БГУ» в январе 2019 года в статусе свободного агента.
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СК РФ: Родченков намеренно вносил изменения в электронную базу с целью искажения параметров

Следственный комитет РФ опубликовал заявление о расследовании уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в злоупотреблении полномочиями.

НХЛ. Записи матчей

Ванкувер — Эдмонтон
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Вегас — Колорадо
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Лос-Анджелес — Сент-Луис
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Чикаго — Нью-Джерси
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Виннипег — Монреаль
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Нэшвилл — Аризона
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Оттава — Баффало
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Тампа-Бэй — Флорида
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Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон — Вашингтон
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Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
Яндекс.Эфир
02:36:25
Сан-Хосе — Вегас
Яндекс.Эфир
02:41:00
Даллас — Калгари
Яндекс.Эфир
02:34:30
Детройт — Аризона
Яндекс.Эфир
02:46:10
Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:37:00
Сан-Хосе — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:15
Ванкувер — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:33:45
Колорадо — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:47:45
Бостон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:44:55
Эдмонтон — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:05
Торонто — Детройт
Яндекс.Эфир
02:44:20
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:39:25
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:58:15
Оттава — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:41:45
Каролина — Флорида
Яндекс.Эфир
02:33:25
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:39:00
Баффало — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:34:05
Эдмонтон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:34:50
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:55
Нью-Джерси — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:30
Флорида — Даллас
Яндекс.Эфир
02:47:00
Ванкувер — Вегас
Яндекс.Эфир
02:46:40
Аризона — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:51:05
Калгари — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:00
Колорадо — Каролина
Яндекс.Эфир
02:32:45
Виннипег — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:48:45
Оттава — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:00
Филадельфия — Баффало
Яндекс.Эфир
02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:13
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:32
Нью-Джерси – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:33:21
Сан-Хосе — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:48
Вегас — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:48
Ванкувер — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:37
Калгари — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:39:09
Виннипег — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:46
Детройт — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:47
Торонто — Баффало
Яндекс.Эфир
02:42:05
Тампа-Бэй — Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:52
Филадельфия — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:40:15
Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:50:33
Бостон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
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