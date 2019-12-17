Ольга Подчуфарова: «Еще ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении»

Россиянка Ольга Подчуфарова, выступающая за Словению, рассказала о целях на следующий сезон, а также отметила, что ни разу не пожалела о переходе в другую команду.