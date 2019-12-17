НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемОпределились пары плей-офф Лиги чемпионовТатьяну Тарасову требуют отстранить от работы комментаторомСкандально известный боец Дацик проиграл нокаутом легенде кикбоксинга. Видео бояДва игрока сборной России попали в символическую сборную Мирового Кубка вызоваДмитрий Песков: «Лишение России флага на соревнованиях противоречит олимпийской хартии и является неприемлемым»Определились пары плей-офф Лиги чемпионовЖеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.рекламаПлющенко резко отреагировал на «хамское» заявление Тутберидзе про ЗагитовуФигурист Евгений Плющенко обратился к тренеру Этери Тутберидзе, назвав «хамством» ее слова про то, что он заманивает к себе объявившую о прекращении карьеры Алину Загитову.Фанаты «Райо Вальекано» сорвали матч, оскорбляя Зозулю (Видео)Украинский футболист Роман Зозуля попал в очередной скандал: матч с участием его «Альбасете» (2-я лига Испании - Сегунда) был прерван из-за постоянных нецензурных кричалок фанатов «Райо Вальекано», в которых Зозулю обзывали нацистом.«Рубин» опубликовал качающееся кресло в Twitter после отставки ШароноваПресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опубликовала пост в социальных сетях после отставки тренера Романа Шаронова.Самуэльссон не поддержал полное отстранение российских спортсменовОлимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон отреагировал на призывы к полному отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.«Русская классика» на «Газпром Арене». Впечатления и факты67 тысяч 877 болельщиков — одна из главных цифр российского этапа Еврохоккейтура. Именно столько зрителей пришло на матч сборных России и Финляндии на "Газпром Арене ".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:45Чемпионат ИталииКальяри— : —ЛациоНачало в 14:45Чемпионат ТурцииТрабзонспор— : —ДенизлиспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииИстанбул— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Англии1/64 ФиналаБостон Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:30Весь футболрекламаОльга Подчуфарова: «Еще ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении»Россиянка Ольга Подчуфарова, выступающая за Словению, рассказала о целях на следующий сезон, а также отметила, что ни разу не пожалела о переходе в другую команду.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир