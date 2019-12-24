Кадыров вызвал на бой Емельяненко

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не побоялся и вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко. Он готов преподнести ему урок мастерства. Обращение глава региона опубликовал в Instagram.