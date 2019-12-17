Ничушкин — машина по забиванию голов! Положил победный команде Гусева и вышел на график Овечкина

Говорят, когда долго чего-то ждешь, а потом получаешь это, эмоции могут оказаться не такими уж сильными. Причина — слишком много сил и времени было потрачено на пути к цели.