Замула: «Канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула прокомментировал победу над Канадой (6:0) на чемпионате мира. «Канадцы нас просто забоялись. Они боялись вступать в единоборства, боялись нас.