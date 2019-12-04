Ничушкин забил еще один гол-шедевр, Наместников и Анисимов поучаствовали в победе над «Эдмонтоном»

Ничушкин — три гола в пяти матчах Когда видишь фото Валерия Ничушкина на главном месте официального сайта НХЛ, где форвард «Колорадо» вздымает руки вверх после шайбы, заброшенной в ворота «Торонто» (3:1), то не удивляешься.