Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПрезидент УЕФА предложил разрешить офсайдыРоссийская гимнастка рухнула с восьмиметровой высоты на соревнованиях в РигеАлександр Емельяненко: «Когда Мейвезер захочет, тогда Хабиб и упадет»Самсонов с падением идёт вторым после короткой программы на финале Гран-при в Италии«Черная пятница». В Италии анонсировали матч «Интер» — «Рома»Президент УЕФА предложил разрешить офсайдыГлава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.рекламаЖюстин Брезаз выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в ЭстерсундеФранцузская биатлонистка Жюстин Брезаз смогла показать лучшее выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.Александр Галлямов: «Мы ещё только начали заявлять о себе»В четверг в Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию. На итальянский лёд выйдут сильнейшие фигуристы планеты, сумевшие попасть в шестёрку лучших по итогам этапов серии.МОК признал решающую роль WADA в вопросе о судьбе РоссииПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана принять решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о судьбе российского спорта.Источник: греческий АЕК предложил Слуцкому контрактГреческий АЕК предложил российскому специалисту Леониду Слуцкому контракт на полтора года, информирует SporTime.gr.Искры из глаз. ЦСКА одержал тяжелую победу в овертаймеМосковский ЦСКА, действующий чемпион баскетбольной Евролиги, в домашнем матче смог одержать победу над литовским «Жальгирисом» в овертайме.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаПарма2 : 1ФрозинонеЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаКальяри2 : 1СампдорияЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 1Газиантеп ББЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор3 : 2МанисаЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду3 : 5ДенизлиспорЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаРизеспор3 : 2СамсунспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаОвечкин использовал паяльную лампу на матче против «Лос-Анджелеса» из-за наклейкиСтало известно, для чего нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Джошуа перед реваншем с Руисом заговорил о третьем бое с мексиканцемЭкс-чемпион мира по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа хотел бы провести с мексиканцем Энди Руисом третий поединок.рекламаСМИ: Каррера — основной кандидат на пост главного тренера АЕКаБывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в ближайшее время может возглавить греческий футбольный клуб АЕК, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.