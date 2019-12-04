Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПрезидент УЕФА предложил разрешить офсайдыСтало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»WADA считает, что манипуляции с базой скрыли информацию о 145 российских спортсменахГолая Евгения Медведева поставила фанатов в тупикЕмельяненко принял вызов боксера ЧахкиеваПрезидент УЕФА предложил разрешить офсайдыГлава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.рекламаОвечкин починил шлем паяльной лампой прямо во время матча (видео)Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин столкнулся с проблемами со шлемом и решил неполадку необычным образом.Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 4 декабря 2019: прогноз на матч 15 тура АПЛПрогноз на матч Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 4 декабря 2019 - 1:2. 15 тур АПЛ, который выпал на середину недели, подарит любителям английского футбола одно очень любопытное противостояние.Финал Гран-при. Девушки. Валиева, Усачева, Синицына и Лью выступят с короткими программами5 декабря в Финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине девушки выйдут на лед с короткими программами.Уверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.Россия попала в одну корзину с Австрией, Уэльсом и Чехией для жеребьевки Лиги нацийУЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21. Об этом сообщает агентство ТАСС.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма— : —ФрозинонеНачало в 12:00Кубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор— : —Газиантеп ББНачало в 05:00Кубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор— : —МанисаНачало в 06:30Кубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду— : —ДенизлиспорНачало в 08:30Кубок Турции1/16 ФиналаРизеспор— : —СамсунспорНачало в 10:30Еще 1Весь футболрекламаЕмельяненко прокомментировал видео с нокдауном в спарринге с чеченским бойцомРоссийский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал видео, на котором он падает в нокдаун во время спарринга с боксером и бойцом ММА Арби Мадаевым.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Торонто»Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Торонто Мэйпл Ливз" и "Колорадо Эвеланш". Гости победили 3:1. Победный гол на счету Валерия Ничушкина.реклама