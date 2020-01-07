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Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан Арены" разгромил команду "Оттава Сенаторз" со счетом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0). У победителей по две шайбы забросили Александр Овечкин (38-я, 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22, 41), а также по разу отличились Радко Гудас (29) и Ларс Эллер (43), а у гостей единожды отметился Артем Анисимов (6). Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
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Ковальчук сделал голевую передачу в дебютном матче за «Монреаль»

Россиянин Илья Ковальчук впервые сыграл за "Монреаль" и набрал первое очко за клуб, Семен Варламов помог "Айлендерс" победить свою бывшую команду, а Игорь Шестеркин готовится к большому дебюту за "Рейнджерс".

ФТАР: Аян должен приостановить свои полномочия до снятия подозрений

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян должен исключить всяческие действия на своем посту до снятия с себя подозрений по линии антидопинговых расследований, заявил РИА Новости президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
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НХЛ. Записи матчей

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Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
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Вашингтон — Нью-Джерси
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Оттава — Монреаль
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Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
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Филадельфия — Тампа-Бэй
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Каролина — Лос-Анджелес
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Баффало — Ванкувер
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Колорадо — Питтсбург
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Каролина — Аризона
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Детройт — Оттава
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Сан-Хосе — Коламбус
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Вегас — Лос-Анджелес
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Анахайм — Даллас
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Калгари — Миннесота
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Чикаго — Нэшвилл
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Сент-Луис — Баффало
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Монреаль — Эдмонтон
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Бостон — Виннипег
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Тампа-Бэй — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
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Флорида — Ванкувер
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Лос-Анджелес — Даллас
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Торонто — Виннипег
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Филадельфия — Вашингтон
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Вегас — Питтсбург
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Анахайм — Коламбус
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Чикаго — Калгари
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Нэшвилл — Бостон
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Сент-Луис — Сан-Хосе
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02:38:00
Детройт — Монреаль
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02:31:45
Вашингтон — Оттава
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02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
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02:47:00
Флорида — Аризона
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02:48:05
Каролина — Филадельфия
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02:25:43
Лос-Анджелес — Коламбус
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02:38:02
Монреаль — Виннипег
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02:43:51
Торонто — Эдмонтон
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03:04:20
Анахайм — Нэшвилл
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02:27:05
Чикаго — Детройт
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02:57:30
Миннесота — Калгари
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
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02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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02:29:35
Бостон — Коламбус
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