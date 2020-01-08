НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЗеппельт обвинил главу IWF в «создании культуры коррупции» и сокрытии допинга«Рейнджерс» — «Колорадо» — 5:3, обзор матча, дебют Шестёркина в НХЛ, три очка ПанаринаЗагитова возобновит интенсивные тренировкиМашина российского участника ралли-марафона «Дакар» Васильева выгорела дотлаИсточник: последняя выходка Игнатьева в «Краснодаре» была сравнима с тем, что натворили Кокорин и МамаевЗеппельт обвинил главу IWF в «создании культуры коррупции» и сокрытии допингаНемецкий телевизионный канал ARD в воскресенье выпустил документальный фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).рекламаОвечкин вышел на 11 место в гонке бомбардиров за всю историю НХЛСегодня, Александр овечкин забросил две шайбы в ворота канадской «Оттавы Сенаторз»: 6:1. 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Призер ЧМ Полторанин дисквалифицирован на четыре года за допингМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, какие наказания понесут спортсмены, замешанные в употреблении допинга и сотрудничестве с доктором Марком Шмидтом.реклама