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Защитник подольского ХК «Витязь» сыграет за молодежную сборную РФ на МЧМ‑2020 по хоккею

РИАМО (ПОДОЛЬСК) — 25 дек. Защитника подольского ХК «Витязь» Даниила Пыленкова включили в основной состав молодежной сборной России на молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею-2020, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».
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