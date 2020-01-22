Медведев обыграл испанца Мартинеса и вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open. В матче второго раунда россиянин, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, переиграл испанца Педро Мартинеса.