Дисквалифицированный футболист сделал ставки на сумму в 3,8 млн рублей

Отстраненный Российским футбольным союзом (РФС) на два года вратарь Даниил Лезгинцев, выступавший за клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Машук КМВ" (Пятигорск), за полтора года сделал около 1300 ставок в букмекерских конторах на сумму около 3,8 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента РФС по защите игры Олег Железнов.