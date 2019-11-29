«Торо Россо» оштрафовали на 5 тысяч евро, но Квят избежал наказания по итогам квалификации в Абу-Даби

Команду «Торо Россо» оштрафовали на 5 тысяч за небезопасный выпуск российского гонщика Даниила Квята на трассу во время квалификации Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает RaceFans.