Глушаков пообещал «попылить» на высоком уровне еще не один год

Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков заявил, что планирует выступать на высоком уровне еще несколько лет, отметив, что у него осталось много сил и амбиций.